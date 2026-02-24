Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
24.02.2026 09:30:11
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 5 232,10 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,027 Prozent auf 5 243,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 245,16 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 243,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 225,68 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 058,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 702,84 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Stand von 4 727,37 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,55 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 267,15 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 82,42 CHF), Enel (+ 1,14 Prozent auf 9,79 EUR), Diageo (+ 1,13 Prozent auf 18,79 GBP), National Grid (+ 0,63 Prozent auf 13,68 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,61 Prozent auf 29,83 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,75 EUR), RELX (-1,47 Prozent auf 22,18 GBP), SAP SE (-1,31 Prozent auf 165,66 EUR), UniCredit (-1,27 Prozent auf 72,91 EUR) und UBS (-1,24 Prozent auf 31,78 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1 016 324 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 484,191 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
