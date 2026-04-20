Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Kursentwicklung
|
20.04.2026 17:58:42
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück
Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 5 128,15 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,933 Prozent leichter bei 5 128,64 Punkten in den Montagshandel, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 138,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 109,43 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 4 778,22 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.01.2026, mit 5 027,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 233,13 Punkte taxiert.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,45 Prozent zu Buche. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,94 Prozent auf 5,57 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,46 Prozent auf 32,75 GBP), BAT (+ 1,98 Prozent auf 42,24 GBP), Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 565,20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 567,20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-4,46 Prozent auf 68,77 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), Rolls-Royce (-3,68 Prozent auf 12,62 GBP), Nestlé (-2,81 Prozent auf 76,80 CHF) und Siemens (-2,06 Prozent auf 242,55 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 24 364 730 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 479,460 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
17:58
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17:58
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)