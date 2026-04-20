Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Der STOXX 50 erlitt am ersten Tag der Woche Verluste.

Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 5 128,15 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,933 Prozent leichter bei 5 128,64 Punkten in den Montagshandel, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 138,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 109,43 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 4 778,22 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.01.2026, mit 5 027,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 233,13 Punkte taxiert.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,45 Prozent zu Buche. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,94 Prozent auf 5,57 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,46 Prozent auf 32,75 GBP), BAT (+ 1,98 Prozent auf 42,24 GBP), Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 565,20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 567,20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-4,46 Prozent auf 68,77 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 150,20 EUR), Rolls-Royce (-3,68 Prozent auf 12,62 GBP), Nestlé (-2,81 Prozent auf 76,80 CHF) und Siemens (-2,06 Prozent auf 242,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 24 364 730 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 479,460 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at