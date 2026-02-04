London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
04.02.2026 09:29:54
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück
Am Mittwoch verliert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,24 Prozent auf 5 120,86 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,149 Prozent auf 5 125,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 133,43 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 100,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 134,60 Punkten.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, stand der STOXX 50 bei 4 957,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der STOXX 50 4 577,55 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,30 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,89 Prozent auf 4,75 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 29,32 EUR), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 565,20 CHF), GSK (+ 1,54 Prozent auf 19,76 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 522,80 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UBS (-1,29 Prozent auf 36,62 CHF), AstraZeneca (-1,10 Prozent auf 136,64 GBP), Novartis (-1,01 Prozent auf 115,70 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,95 Prozent auf 71,12 GBP) und Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 746,00 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 290 594 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 474,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,94 zu Buche schlagen. Mit 7,06 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
