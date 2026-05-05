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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Index im Fokus 05.05.2026 09:28:57

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 003,42 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,133 Prozent schwächer bei 5 000,15 Punkten, nach 5 006,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 005,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 990,44 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 4 967,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der STOXX 50 5 071,44 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 4 479,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,933 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,86 Prozent auf 65,88 EUR), RELX (+ 2,34 Prozent auf 27,61 GBP), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 405,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 27,28 EUR) und Siemens Energy (+ 0,98 Prozent auf 178,54 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil HSBC (-5,30 Prozent auf 12,87 GBP), Unilever (-2,20 Prozent auf 43,10 GBP), Rio Tinto (-1,75 Prozent auf 72,62 GBP), GSK (-1,32 Prozent auf 18,76 GBP) und Rolls-Royce (-1,12 Prozent auf 11,86 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 698 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 471,135 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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