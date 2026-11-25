Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,68 Prozent auf 5 222,85 Punkte nach unten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent fester bei 5 261,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 258,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 299,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 222,85 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,453 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 496,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 742,54 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,36 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 1,92 Prozent auf 50,51 GBP), BAT (+ 1,48 Prozent auf 45,19 GBP), Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 87,35 CHF), BP (+ 0,90 Prozent auf 5,49 GBP) und National Grid (+ 0,84 Prozent auf 12,61 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-4,96 Prozent auf 12,38 GBP), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 114,08 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,03 Prozent auf 5,55 EUR), UniCredit (-2,93 Prozent auf 73,82 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,92 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 101 865 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 490,329 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at