Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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Index-Performance im Fokus 14.07.2026 12:26:43

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,41 Prozent schwächer bei 5 348,44 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 357,74 Punkten, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 357,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 322,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 287,92 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 5 143,06 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 4 521,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Bei 5 489,89 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,39 Prozent auf 5,17 GBP), Rio Tinto (+ 1,74 Prozent auf 68,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,67 Prozent auf 31,61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 84,32 CHF) und Enel (+ 0,39 Prozent auf 10,22 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,38 Prozent auf 24,19 GBP), Richemont (-2,23 Prozent auf 180,05 CHF), Rolls-Royce (-1,67 Prozent auf 13,92 GBP), SAP SE (-1,51 Prozent auf 138,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,16 Prozent auf 89,06 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 819 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 91,36 1,99% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 551,00 1,92% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,04 1,84% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 10,22 0,53% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,28 -0,36% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,15 -2,09% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,58 0,90% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,16 -3,43% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 195,40 -1,29% Richemont
Rio Tinto plc 80,37 1,61% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,42 -0,91% Rolls-Royce Plc
SAP SE 132,88 -5,23% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,06 0,56% Shell (ex Royal Dutch Shell)
TotalEnergies 71,38 0,89% TotalEnergies

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 352,63 -0,33%

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