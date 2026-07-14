Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Index-Performance im Fokus
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14.07.2026 12:26:43
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,41 Prozent schwächer bei 5 348,44 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5 357,74 Punkten, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 357,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 322,58 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 287,92 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 5 143,06 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 4 521,17 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Bei 5 489,89 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,39 Prozent auf 5,17 GBP), Rio Tinto (+ 1,74 Prozent auf 68,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,67 Prozent auf 31,61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 84,32 CHF) und Enel (+ 0,39 Prozent auf 10,22 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,38 Prozent auf 24,19 GBP), Richemont (-2,23 Prozent auf 180,05 CHF), Rolls-Royce (-1,67 Prozent auf 13,92 GBP), SAP SE (-1,51 Prozent auf 138,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,16 Prozent auf 89,06 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 819 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
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12:26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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|Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG
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|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|91,36
|1,99%
|ASML NV
|1 551,00
|1,92%
|BP plc (British Petrol)
|6,04
|1,84%
|Enel S.p.A.
|10,22
|0,53%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,28
|-0,36%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,15
|-2,09%
|National Grid plc
|14,58
|0,90%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28,16
|-3,43%
|Richemont
|195,40
|-1,29%
|Rio Tinto plc
|80,37
|1,61%
|Rolls-Royce Plc
|16,42
|-0,91%
|SAP SE
|132,88
|-5,23%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,06
|0,56%
|TotalEnergies
|71,38
|0,89%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 352,63
|-0,33%