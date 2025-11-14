Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 zeigt sich heute im Minus.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,31 Prozent leichter bei 4 786,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,223 Prozent auf 4 839,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 849,91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 839,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 763,57 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 703,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der STOXX 50 4 551,58 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 310,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 4,09 Prozent auf 168,10 CHF), Allianz (+ 1,49 Prozent auf 368,80 EUR), Enel (+ 0,46 Prozent auf 8,93 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,27 EUR) und Siemens (-0,26 Prozent auf 226,40 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,03 Prozent auf 1 697,50 EUR), SAP SE (-3,03 Prozent auf 211,50 EUR), UBS (-2,62 Prozent auf 30,52 CHF), Airbus SE (-2,43 Prozent auf 205,20 EUR) und HSBC (-2,21 Prozent auf 10,95 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die Rolls-Royce-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 151 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 345,663 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent.

