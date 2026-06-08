Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Wenig Veränderung war letztendlich in Europa zu beobachten.

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5 187,62 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,209 Prozent auf 5 178,45 Punkte an der Kurstafel, nach 5 189,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 194,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 134,92 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 070,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 4 991,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 4 589,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,65 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1,48 Prozent auf 44,69 GBP), HSBC (+ 0,76 Prozent auf 13,71 GBP), UBS (+ 0,56 Prozent auf 37,84 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,48 Prozent auf 32,43 GBP) und Allianz (+ 0,35 Prozent auf 374,10 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Novo Nordisk (-4,17 Prozent auf 272,00 DKK), SAP SE (-2,09 Prozent auf 158,10 EUR), UniCredit (-1,93 Prozent auf 72,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,72 Prozent auf 5,59 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,49 Prozent auf 92,44 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25 948 164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at