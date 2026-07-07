BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
07.07.2026 17:59:04
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot
Zum Handelsschluss fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5 427,52 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,260 Prozent tiefer bei 5 443,35 Punkten, nach 5 457,53 Punkten am Vortag.
Bei 5 461,12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 423,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 906,33 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 4 479,75 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,38 Prozent auf 30,11 GBP), Unilever (+ 2,90 Prozent auf 46,89 GBP), RELX (+ 2,84 Prozent auf 24,61 GBP), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,29 Prozent auf 83,36 CHF), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR), Rolls-Royce (-3,74 Prozent auf 14,48 GBP) und Rio Tinto (-3,00 Prozent auf 68,25 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 22 679 457 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 629,927 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28