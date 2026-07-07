Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot

Der STOXX 50 schloss den Dienstagshandel im Minus ab.

Zum Handelsschluss fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5 427,52 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,260 Prozent tiefer bei 5 443,35 Punkten, nach 5 457,53 Punkten am Vortag.

Bei 5 461,12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 423,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 906,33 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 4 479,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,38 Prozent auf 30,11 GBP), Unilever (+ 2,90 Prozent auf 46,89 GBP), RELX (+ 2,84 Prozent auf 24,61 GBP), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,29 Prozent auf 83,36 CHF), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR), Rolls-Royce (-3,74 Prozent auf 14,48 GBP) und Rio Tinto (-3,00 Prozent auf 68,25 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 22 679 457 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 629,927 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at