Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter

Am Dienstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1,22 Prozent auf 4 906,52 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,180 Prozent höher bei 4 976,14 Punkten in den Handel, nach 4 967,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 997,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 890,86 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der STOXX 50 bei 4 991,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 022,74 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 4 026,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,23 Prozent auf 5,37 EUR), BP (+ 1,07 Prozent auf 5,98 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,69 Prozent auf 35,68 GBP), BAT (+ 0,52 Prozent auf 44,30 GBP) und Unilever (+ 0,37 Prozent auf 41,88 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rolls-Royce (-3,86 Prozent auf 11,43 GBP), Novartis (-2,76 Prozent auf 119,80 CHF), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1 531,00 EUR), SAP SE (-2,47 Prozent auf 145,22 EUR) und AstraZeneca (-2,34 Prozent auf 149,58 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 30 766 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 447,470 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at