Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 5 373,04 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 5 373,24 Punkte an der Kurstafel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 361,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 373,36 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,535 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 189,45 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 473,01 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 426,90 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 1,59 Prozent auf 84,20 CHF), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 067,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 24,64 EUR), GSK (+ 1,24 Prozent auf 19,54 GBP) und AstraZeneca (+ 1,20 Prozent auf 140,20 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,00 Prozent auf 158,44 EUR), RELX (-2,12 Prozent auf 23,10 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 84,60 CHF), HSBC (-1,25 Prozent auf 14,22 GBP) und Siemens (-1,12 Prozent auf 270,40 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 065 611 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 663,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,90 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at