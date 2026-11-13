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STOXX 50-Performance 13.11.2026 15:58:52

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Derzeit legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 5 515,22 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,089 Prozent auf 5 517,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 522,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 527,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 500,95 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,69 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 5 315,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 527,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 849,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,30 Prozent auf 593,40 EUR), Allianz (+ 0,99 Prozent auf 477,10 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,94 Prozent auf 37,00 GBP), Unilever (+ 0,83 Prozent auf 49,70 GBP) und Nestlé (+ 0,79 Prozent auf 87,25 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,86 Prozent auf 169,35 CHF), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 755,20 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 205,75 EUR), Rolls-Royce (-1,20 Prozent auf 13,53 GBP) und Roche (-0,93 Prozent auf 402,70 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 271 348 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 541,050 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 475,70 1,17% Allianz
ASML NV 1 355,80 -0,03% ASML NV
Barclays plc 5,18 0,43% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,89 1,28% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 0,54% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 94,59 1,39% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
Richemont 183,40 -3,52% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,55 0,59% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 16,12 -1,03% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,81 1,23% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
Unilever PLC 60,06 1,66% Unilever PLC

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