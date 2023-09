Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der STOXX 50 zeigte sich am Dienstagabend mit negativem Vorzeichen.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,60 Prozent) bei 3 902,87 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 3 924,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 926,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 924,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 891,62 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 921,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, lag der STOXX 50 bei 3 938,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 322,24 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 5,89 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 0,93 Prozent auf 26,47 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 376,50 EUR), BP (+ 0,68 Prozent auf 5,31 GBP), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 92,99 CHF) und Allianz (+ 0,48 Prozent auf 230,45 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-3,02 Prozent auf 110,80 CHF), SAP SE (-2,76 Prozent auf 120,98 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 129,92 EUR), BASF (-1,57 Prozent auf 42,11 EUR) und Nestlé (-1,44 Prozent auf 105,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 781 441 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 365,718 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. Die Glencore-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at