Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Der Handel in Europa verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Der STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 4 071,27 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,156 Prozent auf 4 071,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 077,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 088,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 067,22 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Wert von 3 867,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wies der STOXX 50 3 964,53 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 3 760,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 10,46 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 089,95 Punkte. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 1,35 Prozent auf 31,59 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,94 Prozent auf 396,70 EUR), AstraZeneca (+ 0,75 Prozent auf 101,72 GBP), Rio Tinto (+ 0,60 Prozent auf 55,17 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,60 Prozent auf 452,40 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-1,35 Prozent auf 4,61 GBP), Glencore (-0,68 Prozent auf 4,36 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,52 Prozent auf 62,72 EUR), Bayer (-0,48 Prozent auf 31,34 EUR) und Siemens (-0,27 Prozent auf 163,86 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 870 643 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 399,992 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at