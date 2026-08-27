Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 5 489,80 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 5 501,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.

Bei 5 489,80 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 501,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,134 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 5 420,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 217,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 587,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,74 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Enel (+ 1,00 Prozent auf 9,61 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR), SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 80,02 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Nestlé (-1,50 Prozent auf 78,67 CHF), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), Rio Tinto (-1,26 Prozent auf 76,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,14 Prozent auf 33,33 GBP) und Unilever (-1,09 Prozent auf 47,20 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 504 276 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at