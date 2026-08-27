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Index-Performance 27.08.2026 09:28:46

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

STOXX 50-Handel aktuell.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 5 489,80 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 5 501,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.

Bei 5 489,80 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 501,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,134 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 5 420,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 217,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 587,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,74 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Enel (+ 1,00 Prozent auf 9,61 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR), SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 80,02 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Nestlé (-1,50 Prozent auf 78,67 CHF), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), Rio Tinto (-1,26 Prozent auf 76,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,14 Prozent auf 33,33 GBP) und Unilever (-1,09 Prozent auf 47,20 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 504 276 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 478,60 -1,11% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,06 -0,41% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,11 -2,97% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,35 -1,66% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,80 -0,47% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,84 -1,83% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1 176,20 2,65% Rheinmetall AG
Richemont 204,10 0,54% Richemont
Rio Tinto plc 89,59 0,10% Rio Tinto plc
SAP SE 189,02 4,66% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,87 -0,42% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 150,66 -0,29% Siemens Energy AG
Unilever PLC 55,28 -0,74% Unilever PLC

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STOXX 50 5 441,59 -0,97%

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