Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index-Performance
|
27.08.2026 09:28:46
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 5 489,80 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 5 501,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.
Bei 5 489,80 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 501,17 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,134 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 5 420,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 217,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 587,15 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,74 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 154,76 EUR), Enel (+ 1,00 Prozent auf 9,61 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 149,40 EUR), SAP SE (+ 0,90 Prozent auf 181,64 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 80,02 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Nestlé (-1,50 Prozent auf 78,67 CHF), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), Rio Tinto (-1,26 Prozent auf 76,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,14 Prozent auf 33,33 GBP) und Unilever (-1,09 Prozent auf 47,20 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 504 276 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
27.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
|
21.08.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,44
|-0,42%
|ASML NV
|1 478,60
|-1,11%
|BP plc (British Petrol)
|6,06
|-0,41%
|Deutsche Telekom AG
|28,11
|-2,97%
|Enel S.p.A.
|9,35
|-1,66%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,80
|-0,47%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,84
|-1,83%
|Rheinmetall AG
|1 176,20
|2,65%
|Richemont
|204,10
|0,54%
|Rio Tinto plc
|89,59
|0,10%
|SAP SE
|189,02
|4,66%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,87
|-0,42%
|Siemens Energy AG
|150,66
|-0,29%
|Unilever PLC
|55,28
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 441,59
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.