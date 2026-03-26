Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab

Der STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,74 Prozent schwächer bei 4 871,53 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,438 Prozent auf 4 886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 907,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 869,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 886,20 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, den Stand von 5 287,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 4 892,45 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 4 662,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,73 Prozent ein. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,92 Prozent auf 34,65 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 5,71 GBP), Nestlé (+ 0,40 Prozent auf 77,09 CHF), RELX (+ 0,29 Prozent auf 24,00 GBP) und Unilever (+ 0,14 Prozent auf 45,30 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 153,70 EUR), Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1 452,00 EUR), Rio Tinto (-2,07 Prozent auf 64,27 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,73 Prozent auf 5,12 EUR) und Rolls-Royce (-1,66 Prozent auf 11,74 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 347 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 466,972 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at