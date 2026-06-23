Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus

Am Dienstag sank der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,35 Prozent auf 5 334,29 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,437 Prozent schwächer bei 5 329,74 Punkten, nach 5 353,11 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 345,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 292,77 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5 197,99 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 4 818,60 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Wert von 4 429,05 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 3,13 Prozent auf 45,85 GBP), Novartis (+ 2,61 Prozent auf 123,42 CHF), Novo Nordisk (+ 2,60 Prozent auf 307,75 DKK), AstraZeneca (+ 2,26 Prozent auf 135,90 GBP) und Roche (+ 2,07 Prozent auf 325,20 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 162,50 EUR), Rio Tinto (-3,31 Prozent auf 72,64 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,78 Prozent auf 86,10 CHF), Siemens (-2,42 Prozent auf 272,25 EUR) und Richemont (-2,17 Prozent auf 178,35 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 13 544 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 638,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at