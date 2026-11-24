Am Dienstag sank der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,52 Prozent auf 5 258,39 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,084 Prozent stärker bei 5 290,36 Punkten, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 294,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 248,53 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 5 480,89 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 4 702,84 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 3,12 Prozent auf 274,65 DKK), RELX (+ 3,07 Prozent auf 30,23 GBP), AstraZeneca (+ 2,90 Prozent auf 139,32 GBP), GSK (+ 2,54 Prozent auf 19,01 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,41 Prozent auf 99,62 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 117,88 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,44 CHF), Siemens (-3,96 Prozent auf 254,65 EUR), Rio Tinto (-3,75 Prozent auf 55,50 GBP) und Intesa Sanpaolo (-2,89 Prozent auf 5,68 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 27 135 979 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 450,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at