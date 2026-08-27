Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,98 Prozent schwächer bei 5 441,09 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,115 Prozent fester bei 5 501,17 Punkten in den Handel, nach 5 494,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 430,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 501,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,754 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 420,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 217,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 587,15 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,76 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,36 Prozent auf 89,80 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 26,68 GBP), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 173,20 EUR) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Novo Nordisk (-3,18 Prozent auf 295,25 DKK), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), GSK (-2,50 Prozent auf 18,52 GBP), BAT (-2,03 Prozent auf 41,52 GBP) und Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 511 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at