Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Der STOXX 50 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 4 845,59 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent höher bei 4 854,84 Punkten in den Handel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 854,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 841,67 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Wert von 4 537,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der STOXX 50 bei 4 390,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Zählern.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 1,58 Prozent auf 34,70 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 108,60 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 324,80 CHF), Diageo (+ 0,78 Prozent auf 16,76 GBP) und GSK (+ 0,55 Prozent auf 18,44 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-4,19 Prozent auf 1 507,50 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 205,95 EUR), Airbus SE (-1,35 Prozent auf 193,44 EUR), Rolls-Royce (-1,26 Prozent auf 11,00 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 58,28 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 006 975 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at