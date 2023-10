Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,46 Prozent schwächer bei 3 936,97 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,023 Prozent auf 3 954,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 955,09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 936,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 954,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,233 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 984,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 945,31 Punkte taxiert. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, bei 3 414,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,82 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,40 Prozent auf 5,57 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,37 Prozent auf 378,70 EUR), Allianz (+ 0,33 Prozent auf 225,30 EUR), Richemont (+ 0,24 Prozent auf 105,65 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 20,39 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,17 Prozent auf 30,97 CHF), Siemens (-1,70 Prozent auf 131,68 EUR), Novartis (-1,45 Prozent auf 86,11 CHF), AstraZeneca (-0,87 Prozent auf 111,72 GBP) und National Grid (-0,76 Prozent auf 9,69 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 073 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 423,767 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

2023 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. BAT-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,72 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at