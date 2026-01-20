London Stock Exchange Aktie
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 5 030,24 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 5 051,45 Punkte an der Kurstafel, nach 5 062,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 020,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 051,45 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 4 883,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 792,48 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 4 464,85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 524,40 EUR), Nestlé (-0,01 Prozent auf 74,68 CHF), UniCredit (-0,06 Prozent auf 71,15 EUR) und Rheinmetall (-0,31 Prozent auf 1 914,00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,05 Prozent auf 88,96 GBP), Siemens (-1,88 Prozent auf 251,20 EUR), AstraZeneca (-1,34 Prozent auf 137,04 GBP), UBS (-1,31 Prozent auf 37,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,26 Prozent auf 59,52 CHF).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 974 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 452,408 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,53 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
