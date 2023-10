Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstagmorgen.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,11 Prozent auf 3 819,54 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,179 Prozent auf 3 855,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 862,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 855,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 819,54 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,084 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 902,46 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 3 973,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 506,43 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 3,63 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 0,57 Prozent auf 24,77 GBP), BP (+ 0,52 Prozent auf 5,38 GBP), National Grid (+ 0,37 Prozent auf 9,80 GBP), Rio Tinto (+ 0,25 Prozent auf 51,70 GBP) und GSK (+ 0,11 Prozent auf 14,85 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,56 Prozent auf 57,97 EUR), Unilever (-2,69 Prozent auf 39,06 GBP), HSBC (-2,52 Prozent auf 6,00 GBP), UBS (-2,05 Prozent auf 21,00 CHF) und Siemens (-1,67 Prozent auf 124,84 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 996 185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 408,600 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 4,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at