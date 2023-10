Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 3 832,21 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,205 Prozent auf 3 826,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 834,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 3 826,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 835,66 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,248 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 900,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, stand der STOXX 50 bei 4 038,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 508,53 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3,98 Prozent aufwärts. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,50 Prozent auf 5,42 GBP), Rio Tinto (+ 1,28 Prozent auf 52,11 GBP), Roche (+ 1,20 Prozent auf 240,10 CHF), Glencore (+ 0,91 Prozent auf 4,45 GBP) und Bayer (+ 0,86 Prozent auf 41,11 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,23 Prozent auf 56,55 EUR), Diageo (-1,73 Prozent auf 30,56 GBP), BAT (-1,69 Prozent auf 24,17 GBP), Richemont (-1,15 Prozent auf 103,25 CHF) und Reckitt Benckiser (-1,07 Prozent auf 55,34 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 706 935 Aktien gehandelt. Mit 414,935 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at