Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|LUS-DAX im Blick
|
26.05.2026 15:58:49
Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell
Am Dienstag gibt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 25 246,50 Punkte nach.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 382,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 176,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 237,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 324,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 007,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,98 Prozent auf 22,15 EUR), EON SE (+ 1,41 Prozent auf 18,70 EUR), Infineon (+ 0,95 Prozent auf 77,46 EUR), Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 21,67 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 476,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-2,39 Prozent auf 306,60 EUR), SAP SE (-2,36 Prozent auf 150,84 EUR), Siemens Healthineers (-2,05 Prozent auf 34,40 EUR), Scout24 (-2,01 Prozent auf 70,85 EUR) und Merck (-1,88 Prozent auf 127,55 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 147 324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 204,744 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,56
|0,76%
|Infineon AG
|77,24
|0,97%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|50,72
|-0,18%
|Merck KGaA
|128,05
|-1,16%
|MTU Aero Engines AG
|303,10
|-3,50%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|473,20
|-0,38%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,45
|0,09%
|SAP SE
|150,86
|-2,14%
|Scout24
|71,00
|-1,11%
|Siemens AG
|273,30
|-0,91%
|Siemens Healthineers AG
|34,64
|-0,92%
|Vonovia SE
|21,58
|0,33%
|Zalando
|22,15
|2,31%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 246,00
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.