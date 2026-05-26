WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

LUS-DAX im Blick 26.05.2026 15:58:49

Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verliert am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag gibt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 25 246,50 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 382,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 176,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 237,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 324,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 007,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,98 Prozent auf 22,15 EUR), EON SE (+ 1,41 Prozent auf 18,70 EUR), Infineon (+ 0,95 Prozent auf 77,46 EUR), Vonovia SE (+ 0,51 Prozent auf 21,67 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 476,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-2,39 Prozent auf 306,60 EUR), SAP SE (-2,36 Prozent auf 150,84 EUR), Siemens Healthineers (-2,05 Prozent auf 34,40 EUR), Scout24 (-2,01 Prozent auf 70,85 EUR) und Merck (-1,88 Prozent auf 127,55 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 147 324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 204,744 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
31.03.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
