20.03.2026 15:58:36
Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Freitagnachmittag
Am Freitag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,51 Prozent tiefer bei 27 994,38 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349,685 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,735 Prozent fester bei 28 632,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 423,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 976,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 928,10 Zählern.
MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 3,11 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 823,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der MDAX bei 30 361,46 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Wert von 29 102,20 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,64 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 27 976,52 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 1,93 Prozent auf 15,35 EUR), IONOS (+ 1,90 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (+ 1,81 Prozent auf 27,06 EUR), Knorr-Bremse (+ 0,99 Prozent auf 96,65 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,91 Prozent auf 33,35 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Bechtle (-12,45 Prozent auf 26,30 EUR), K+S (-8,53 Prozent auf 15,34 EUR), RATIONAL (-4,88 Prozent auf 624,00 EUR), Ströer SE (-3,49 Prozent auf 30,40 EUR) und Schaeffler (-3,15 Prozent auf 6,77 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 634 594 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,842 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 7,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
