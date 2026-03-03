Schwache Performance in Frankfurt: DAX-Anleger treten am Mittag Rückzug an

Der DAX befindet sich heute tief im Minus.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 3,73 Prozent tiefer bei 23 718,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,165 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,75 Prozent auf 24 207,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 638,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 603,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 239,52 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der DAX einen Stand von 24 780,79 Punkten auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 23 693,71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 147,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,34 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 603,77 Zählern verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,80 Prozent auf 237,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,75 Prozent auf 40,14 EUR), QIAGEN (-0,50 Prozent auf 41,09 EUR), Scout24 (-0,85 Prozent auf 69,75 EUR) und Siemens Healthineers (-1,79 Prozent auf 40,63 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-17,77 Prozent auf 86,14 EUR), Siemens Energy (-5,27 Prozent auf 153,80 EUR), BASF (-5,22 Prozent auf 44,86 EUR), Infineon (-5,19 Prozent auf 42,11 EUR) und Siemens (-5,16 Prozent auf 225,90 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 770 797 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

