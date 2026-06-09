Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Mit dem DAX ging es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag sank der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,80 Prozent auf 24 418,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,046 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 24 589,29 Punkte an der Kurstafel, nach 24 616,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 820,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 414,84 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 338,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23 409,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 174,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,494 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 7,18 Prozent auf 81,22 EUR), Henkel vz (+ 2,86 Prozent auf 68,32 EUR), Beiersdorf (+ 2,47 Prozent auf 70,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,09 Prozent auf 35,09 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,92 Prozent auf 148,30 EUR), Infineon (-3,30 Prozent auf 75,66 EUR), SAP SE (-2,15 Prozent auf 154,70 EUR), BMW (-1,46 Prozent auf 68,72 EUR) und Siemens (-1,38 Prozent auf 264,30 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 817 984 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,62 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at