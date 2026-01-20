Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der DAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent leichter bei 24 736,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,166 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,848 Prozent leichter bei 24 747,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 959,06 Punkten am Vortag.

Bei 24 719,41 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 754,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 24 288,40 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 20.10.2025, mit 24 258,80 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, notierte der DAX bei 20 990,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,805 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 448,98 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Henkel vz (+ 0,55 Prozent auf 72,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,66 EUR), Brenntag SE (+ 0,29 Prozent auf 49,02 EUR), BMW (+ 0,14 Prozent auf 85,80 EUR) und Symrise (+ 0,11 Prozent auf 72,58 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,29 Prozent auf 36,25 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 50,60 EUR), Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 131,50 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 251,20 EUR) und Infineon (-1,51 Prozent auf 40,02 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 234 192 Aktien gehandelt. Mit 230,166 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

