XETRA-Handel im Blick 03.03.2026 09:30:43

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht der DAX am Dienstag.

Am Dienstag sinkt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,92 Prozent auf 24 165,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,165 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,75 Prozent auf 24 207,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 638,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 239,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 152,61 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der DAX 24 780,79 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der DAX einen Wert von 23 693,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 147,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,53 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 152,61 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,31 Prozent auf 40,36 EUR), Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 235,10 EUR), QIAGEN (+ 0,75 Prozent auf 41,61 EUR), Siemens Healthineers (-0,15 Prozent auf 41,31 EUR) und Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Beiersdorf (-13,83 Prozent auf 90,26 EUR), RWE (-3,35 Prozent auf 53,06 EUR), Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR), Bayer (-3,19 Prozent auf 39,32 EUR) und Deutsche Bank (-3,11 Prozent auf 28,34 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 632 704 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 199,605 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,29 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

