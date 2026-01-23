Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück

Um 15:42 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent auf 24 815,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,147 Prozent schwächer bei 24 819,94 Punkten, nach 24 856,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 906,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 796,93 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,500 Prozent abwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 207,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der DAX einen Wert von 21 411,53 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,13 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,87 Prozent auf 195,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 141,20 EUR), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 821,00 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 44,71 EUR) und Continental (+ 0,79 Prozent auf 66,62 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen adidas (-5,38 Prozent auf 144,25 EUR), Zalando (-4,72 Prozent auf 23,81 EUR), Beiersdorf (-1,92 Prozent auf 96,96 EUR), Siemens Healthineers (-1,88 Prozent auf 43,28 EUR) und Deutsche Bank (-1,71 Prozent auf 32,83 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 806 650 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217,516 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,42 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at