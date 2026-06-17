Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück

Um 15:42 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 24 858,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,375 Prozent schwächer bei 24 816,96 Punkten, nach 24 910,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 956,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 763,53 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,838 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 950,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 730,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der DAX einen Wert von 23 434,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,30 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 3,86 Prozent auf 37,70 EUR), Bayer (+ 3,25 Prozent auf 37,18 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 24,49 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,78 Prozent auf 188,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,35 Prozent auf 30,91 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BMW (-7,57 Prozent auf 62,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,95 Prozent auf 46,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,12 Prozent auf 86,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 26,82 EUR) und Porsche Automobil (-2,47 Prozent auf 30,43 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 405 633 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,078 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at