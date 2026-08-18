Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
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18.08.2026 17:58:50
Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels
Zum Handelsende bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent leichter bei 26 151,69 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,201 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 280,86 Zählern und damit 0,219 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 338,61 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 292,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 119,54 Zählern.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 830,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der DAX bei 24 307,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der DAX auf 24 314,77 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,57 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 155,50 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR) und Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4 730 660 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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