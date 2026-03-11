Siemens Energy Aktie

Index im Blick 11.03.2026 09:29:14

Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart

Der DAX bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent tiefer bei 23 667,58 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,001 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 23 725,21 Punkte an der Kurstafel, nach 23 968,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23 661,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 725,21 Zähler.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 2,91 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 24 856,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, stand der DAX bei 24 294,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der DAX einen Wert von 22 328,77 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,55 Prozent zurück. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 927,55 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 0,60 Prozent auf 45,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,38 Prozent auf 39,74 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 111,25 EUR), Daimler Truck (+ 0,05 Prozent auf 41,52 EUR) und Scout24 (-0,14 Prozent auf 72,70 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-4,45 Prozent auf 1 579,50 EUR), Henkel vz (-3,50 Prozent auf 70,52 EUR), SAP SE (-2,17 Prozent auf 165,92 EUR), Vonovia SE (-2,14 Prozent auf 25,18 EUR) und Siemens Energy (-1,78 Prozent auf 154,90 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 554 859 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,017 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Mit 6,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

03.03.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

adidas 139,75 -0,53% adidas
Brenntag SE 46,59 3,40% Brenntag SE
Daimler Truck 41,96 1,55% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 27,20 -0,55% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,18 -0,41% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 70,48 -3,27% Henkel KGaA Vz.
Merck KGaA 110,80 0,41% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 33,48 0,57% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 525,50 -6,98% Rheinmetall AG
SAP SE 165,16 -2,72% SAP SE
Scout24 72,65 0,07% Scout24
Siemens Energy AG 155,05 -0,80% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 91,64 1,51% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,32 -4,93% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 587,78 -1,59%

