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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance 08.09.2026 09:28:53

Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Der DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 25 959,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,169 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,420 Prozent schwächer bei 25 897,22 Punkten, nach 26 006,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 25 888,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 985,93 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 26 319,45 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 24 616,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der DAX bei 23 807,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,79 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,92 Prozent auf 76,85 EUR), Rheinmetall (+ 1,88 Prozent auf 1 040,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,33 Prozent auf 43,87 EUR), Deutsche Börse (+ 1,08 Prozent auf 281,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,87 Prozent auf 76,26 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,58 Prozent auf 59,22 EUR), Continental (-1,88 Prozent auf 71,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,46 Prozent auf 47,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,06 Prozent auf 80,16 EUR) und Heidelberg Materials (-0,97 Prozent auf 163,45 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 281 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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