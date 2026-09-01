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Kursentwicklung 01.09.2026 15:58:53

Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach

Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach

Der DAX gibt sich am Dienstag schwächer.

Um 15:42 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 26 009,30 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,209 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,409 Prozent auf 26 150,75 Punkte an der Kurstafel, nach 26 258,11 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 206,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 924,88 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25 629,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 003,04 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24 037,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,99 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,03 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR), Merck (+ 1,44 Prozent auf 141,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 39,51 EUR) und Symrise (+ 0,85 Prozent auf 92,98 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 343,40 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), adidas (-2,05 Prozent auf 148,30 EUR) und SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 333 113 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,942 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 148,05 -2,02% adidas
Infineon AG 54,94 -2,33% Infineon AG
Merck KGaA 140,40 1,41% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 342,90 -2,39% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 525,00 1,39% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 37,59 1,06% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,02 -2,83% SAP SE
Siemens AG 280,30 -1,44% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 39,24 0,56% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 92,90 1,04% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,54 -0,98% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 19,11 -0,68% Vonovia SE

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