Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Kursentwicklung
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01.09.2026 15:58:53
Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach
Um 15:42 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 26 009,30 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,209 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,409 Prozent auf 26 150,75 Punkte an der Kurstafel, nach 26 258,11 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 206,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 924,88 Einheiten.
DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25 629,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 003,04 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24 037,33 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,99 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,03 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR), Merck (+ 1,44 Prozent auf 141,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 39,51 EUR) und Symrise (+ 0,85 Prozent auf 92,98 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 343,40 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), adidas (-2,05 Prozent auf 148,30 EUR) und SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 333 113 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,942 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Warburg Research
|30.07.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,05
|-2,02%
|Infineon AG
|54,94
|-2,33%
|Merck KGaA
|140,40
|1,41%
|MTU Aero Engines AG
|342,90
|-2,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|525,00
|1,39%
|QIAGEN N.V.
|37,59
|1,06%
|SAP SE
|185,02
|-2,83%
|Siemens AG
|280,30
|-1,44%
|Siemens Healthineers AG
|39,24
|0,56%
|Symrise AG
|92,90
|1,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|DAX
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