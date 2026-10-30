Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus

Am Freitag geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 25 868,56 Punkte abwärts. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,130 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 948,61 Zählern und damit 0,350 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 039,68 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26 026,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 788,95 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 199,19 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 25 612,03 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 24 118,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,42 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 4,11 Prozent auf 49,93 EUR), Scout24 (+ 2,17 Prozent auf 84,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,98 Prozent auf 567,40 EUR), Beiersdorf (+ 1,83 Prozent auf 82,28 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 289,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 128,20 EUR), Infineon (-5,17 Prozent auf 51,22 EUR), Deutsche Bank (-2,86 Prozent auf 30,27 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,24 Prozent auf 40,54 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 780 231 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,847 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at