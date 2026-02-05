Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|DAX im Blick
|
05.02.2026 17:59:10
Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus
Am Donnerstag gab der DAX via XETRA schlussendlich um 0,63 Prozent auf 24 448,58 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,129 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,018 Prozent höher bei 24 607,47 Punkten, nach 24 603,04 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 272,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 663,81 Einheiten.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,232 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 24 868,69 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 24 049,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der DAX einen Wert von 21 585,93 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,370 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten registriert.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 3,50 Prozent auf 213,10 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 41,41 EUR), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR), Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 79,12 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-6,46 Prozent auf 1 571,00 EUR), Deutsche Bank (-3,94 Prozent auf 30,70 EUR), Commerzbank (-3,76 Prozent auf 33,79 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 102,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,22 Prozent auf 58,99 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 341 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,415 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,40
|0,86%
|Commerzbank
|33,92
|0,30%
|Deutsche Bank AG
|31,44
|2,43%
|Deutsche Börse AG
|215,10
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|GEA
|62,65
|0,48%
|Henkel KGaA Vz.
|79,66
|1,35%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|-0,58%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,43
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 721,46
|0,94%
