DAX im Blick 05.02.2026 17:59:10

Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus

Mit dem DAX ging es heute abwärts.

Am Donnerstag gab der DAX via XETRA schlussendlich um 0,63 Prozent auf 24 448,58 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,129 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,018 Prozent höher bei 24 607,47 Punkten, nach 24 603,04 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 272,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 663,81 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,232 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 24 868,69 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 24 049,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der DAX einen Wert von 21 585,93 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,370 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 3,50 Prozent auf 213,10 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 41,41 EUR), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR), Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 79,12 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-6,46 Prozent auf 1 571,00 EUR), Deutsche Bank (-3,94 Prozent auf 30,70 EUR), Commerzbank (-3,76 Prozent auf 33,79 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 102,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,22 Prozent auf 58,99 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 341 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,415 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
02.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
