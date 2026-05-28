Schwache Performance in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone

Um 15:42 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 24 992,39 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,373 Prozent auf 25 083,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25 177,80 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 178,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 973,25 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,750 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der DAX auf 24 018,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 284,26 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Stand von 24 038,19 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,47 Prozent auf 1 275,60 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 79,22 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 175,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,78 Prozent auf 37,38 EUR) und adidas (+ 0,69 Prozent auf 166,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 168,42 EUR), Daimler Truck (-2,25 Prozent auf 42,08 EUR), Siemens (-2,21 Prozent auf 268,00 EUR), Allianz (-1,90 Prozent auf 382,00 EUR) und BMW (-1,74 Prozent auf 75,68 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 213 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 207,755 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at