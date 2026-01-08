Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus

Am Donnerstag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 25 079,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,139 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,025 Prozent stärker bei 25 128,46 Punkten, nach 25 122,26 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 217,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 024,65 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,61 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 24 046,01 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24 597,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der DAX noch bei 20 329,94 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), Bayer (+ 1,89 Prozent auf 39,07 EUR), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 859,00 EUR), Commerzbank (+ 1,43 Prozent auf 35,40 EUR) und EON SE (+ 1,26 Prozent auf 16,90 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-4,11 Prozent auf 24,52 EUR), BMW (-2,64 Prozent auf 90,60 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 41,11 EUR), Siemens Energy (-2,28 Prozent auf 126,45 EUR) und Siemens (-1,91 Prozent auf 251,35 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 511 271 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,052 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at