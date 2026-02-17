Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 24 794,92 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,136 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,016 Prozent schwächer bei 24 796,82 Punkten in den Handel, nach 24 800,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 755,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 881,94 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der DAX mit 25 297,13 Punkten berechnet. Der DAX lag vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 23 590,52 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.02.2025, einen Stand von 22 798,09 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,04 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Vonovia SE (+ 3,48 Prozent auf 27,34 EUR), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 46,90 EUR), Zalando (+ 1,51 Prozent auf 21,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,51 Prozent auf 538,80 EUR) und Beiersdorf (+ 1,37 Prozent auf 106,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-5,05 Prozent auf 40,74 EUR), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 580,50 EUR), Daimler Truck (-2,08 Prozent auf 41,84 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,60 EUR) und Airbus SE (-1,65 Prozent auf 193,86 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 950 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,693 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at