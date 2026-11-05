Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,41 Prozent leichter bei 26 330,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,046 Prozent fester bei 26 449,79 Punkten in den Handel, nach 26 437,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 26 223,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 692,90 Zähler.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 2,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 254,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 126,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24 049,74 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,30 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 690 137 Aktien gehandelt. Mit 233,307 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at