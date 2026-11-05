DAX 40

25 820,36
-504,65
-1,92 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 05.11.2026 17:58:28

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der DAX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,41 Prozent leichter bei 26 330,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,046 Prozent fester bei 26 449,79 Punkten in den Handel, nach 26 437,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 26 223,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 692,90 Zähler.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 2,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 254,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 126,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24 049,74 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,30 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 690 137 Aktien gehandelt. Mit 233,307 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 172,60 -2,73% adidas
BASF 53,92 -2,86% BASF
Bayer 55,04 -1,08% Bayer
Commerzbank 38,01 -0,99% Commerzbank
Deutsche Börse AG 319,60 -1,96% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,96 -0,10% Fresenius Medical Care (FMC) St.
HOCHTIEF AG 363,00 6,39% HOCHTIEF AG
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,84 -2,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,88 -0,59% Vonovia SE
Zalando 27,49 -2,79% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 820,36 -1,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen