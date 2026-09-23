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Index-Performance 23.09.2026 12:27:17

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags schwächer

Der DAX notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 12:09 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent auf 25 468,79 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,568 Prozent auf 25 724,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 578,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 25 450,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 729,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,089 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 136,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 893,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, betrug der DAX-Kurs 23 611,33 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR), Vonovia SE (+ 0,98 Prozent auf 17,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,86 Prozent auf 999,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 504,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Scout24 (-3,41 Prozent auf 72,15 EUR), Infineon (-2,11 Prozent auf 58,86 EUR), Allianz (-1,84 Prozent auf 422,30 EUR), Deutsche Bank (-1,69 Prozent auf 32,09 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 091 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 211,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 414,00 -3,99% Allianz
Deutsche Bank AG 31,79 -3,39% Deutsche Bank AG
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Infineon AG 58,32 -3,44% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,06 -3,24% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 362,20 1,60% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 505,00 0,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 016,20 2,18% Rheinmetall AG
SAP SE 186,42 1,03% SAP SE
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