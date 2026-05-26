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DAX-Entwicklung 26.05.2026 12:26:51

Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt mittags ab

Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt mittags ab

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,67 Prozent schwächer bei 25 219,89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,059 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,116 Prozent auf 25 359,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 389,10 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 361,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 180,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der DAX auf 24 128,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 289,02 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Wert von 24 027,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,77 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,11 Prozent auf 18,64 EUR), Zalando (+ 1,10 Prozent auf 21,96 EUR), BMW (+ 0,24 Prozent auf 75,62 EUR), Porsche Automobil (+ 0,22 Prozent auf 32,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,18 Prozent auf 91,10 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen MTU Aero Engines (-2,45 Prozent auf 306,40 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,55 EUR), Merck (-1,92 Prozent auf 127,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,31 Prozent auf 34,66 EUR) und Infineon (-1,29 Prozent auf 75,74 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 257 072 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 204,744 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,42 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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