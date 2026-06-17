Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab

Am Mittwoch notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,16 Prozent schwächer bei 24 870,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,052 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,375 Prozent schwächer bei 24 816,96 Punkten in den Handel, nach 24 910,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 804,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 875,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,790 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der DAX einen Stand von 23 950,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der DAX mit 23 730,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der DAX 23 434,65 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,35 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1,72 Prozent auf 24,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,72 Prozent auf 186,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,67 Prozent auf 329,30 EUR), Commerzbank (+ 1,13 Prozent auf 36,71 EUR) und Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 156,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen BMW (-7,66 Prozent auf 62,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,70 Prozent auf 47,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,14 Prozent auf 87,74 EUR), Brenntag SE (-1,71 Prozent auf 54,12 EUR) und RWE (-1,60 Prozent auf 54,08 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BMW-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 827 411 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at