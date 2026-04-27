Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Am Montag schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 24 094,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,031 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,280 Prozent höher bei 24 196,43 Punkten in den Handel, nach 24 128,98 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 049,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 382,32 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, stand der DAX noch bei 22 300,75 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Stand von 24 894,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der DAX auf 22 242,45 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,81 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens (+ 3,60 Prozent auf 251,85 EUR), Commerzbank (+ 2,39 Prozent auf 34,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 1 345,80 EUR), RWE (+ 1,33 Prozent auf 60,74 EUR) und SAP SE (+ 1,14 Prozent auf 148,96 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 177,42 EUR), Deutsche Telekom (-2,68 Prozent auf 26,87 EUR), Hannover Rück (-2,57 Prozent auf 265,00 EUR), Merck (-2,46 Prozent auf 109,15 EUR) und Daimler Truck (-2,07 Prozent auf 43,09 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 043 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 185,306 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 6,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at