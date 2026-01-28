Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus

Letztendlich verlor der DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent auf 24 843,54 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,136 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 878,23 Zählern und damit 0,065 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 894,44 Punkte).

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 707,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 926,03 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,188 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der DAX auf 24 340,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 278,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der DAX-Kurs bei 21 430,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,24 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 349,54 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 3,33 Prozent auf 41,86 EUR), Infineon (+ 2,60 Prozent auf 43,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,16 Prozent auf 50,72 EUR), Vonovia SE (+ 1,79 Prozent auf 24,45 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,06 Prozent auf 209,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Fresenius SE (-3,80 Prozent auf 47,65 EUR), Bayer (-3,31 Prozent auf 45,19 EUR), Airbus SE (-2,18 Prozent auf 195,02 EUR), MTU Aero Engines (-2,13 Prozent auf 371,30 EUR) und Deutsche Bank (-1,98 Prozent auf 32,87 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 411 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,800 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

