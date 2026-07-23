Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Der DAX sank im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,77 Prozent auf 24 709,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,090 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,641 Prozent schwächer bei 24 994,05 Punkten in den Handel, nach 25 155,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 696,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 074,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,242 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 893,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der DAX mit 24 155,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der DAX 24 240,82 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,693 Prozent zu. Bei 25 900,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 3,93 Prozent auf 45,77 EUR), QIAGEN (+ 3,13 Prozent auf 36,58 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 139,25 EUR), GEA (+ 1,12 Prozent auf 63,30 EUR) und Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1 017,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), Commerzbank (-5,44 Prozent auf 36,35 EUR), Zalando (-4,08 Prozent auf 27,07 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR) und Deutsche Bank (-4,02 Prozent auf 29,97 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9 153 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,154 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at