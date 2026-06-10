Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittwochmittag

Am Mittwoch geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,73 Prozent auf 24 253,93 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,035 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 24 507,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24 433,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 237,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 517,48 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,791 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 338,63 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 23 968,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der DAX bei 23 987,56 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent ein. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 1,51 Prozent auf 32,22 EUR), Fresenius SE (+ 1,40 Prozent auf 37,69 EUR), Infineon (+ 1,03 Prozent auf 76,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 28,05 EUR) und adidas (+ 0,90 Prozent auf 168,85 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil SAP SE (-3,84 Prozent auf 148,76 EUR), Siemens (-1,72 Prozent auf 259,75 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 145,98 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 69,56 EUR) und Scout24 (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 111 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,287 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at