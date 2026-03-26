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DAX im Fokus 26.03.2026 09:29:40

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der DAX fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent leichter bei 22 742,56 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,937 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,942 Prozent leichter bei 22 740,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22 957,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 22 777,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 737,47 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 3,62 Prozent zu. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 289,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der DAX bei 24 340,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der DAX bei 22 839,03 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,32 Prozent ein. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 0,86 Prozent auf 56,10 EUR), Henkel vz (+ 0,50 Prozent auf 67,84 EUR), BASF (+ 0,36 Prozent auf 50,20 EUR), Beiersdorf (+ 0,21 Prozent auf 75,12 EUR) und Daimler Truck (+ 0,12 Prozent auf 41,45 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 153,70 EUR), Porsche Automobil (-2,53 Prozent auf 31,25 EUR), Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1 452,00 EUR), Vonovia SE (-2,27 Prozent auf 21,10 EUR) und Infineon (-2,04 Prozent auf 38,85 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 349 223 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 171,514 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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